Более 20 человек погибли при нападении в Кабуле

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В результате нападения, совершенного на мероприятии в Кабуле, погибли 23 человека. Как рассказали РИА Новости источники в больнице Мухаммад Али Джинна, ранения получили 33 человека.

На мероприятии, где произошло нападение, находился премьер страны Абдулла Абдулла. По предварительным сведениям, афганский политик не пострадал.

Известно, что на месте ЧП велась стрельба.

При этом точное число жертв и потерпевших неокончательное, данные будут обновляться, заявили в медицинском учреждении столицы Афганистана.

Ранее стало известно, что за прошлый год в России предотвратили 34 теракта.

