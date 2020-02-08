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Происшествия

15:29 (обновлено 08.02.2020 15:52)

Военнослужащий в Таиланде устроил стрельбу на северо-востоке страны

происшествия

Фото: скриншот видео telegram-канала LIFE SHOT

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в третьем по величине городе Накхон Ратчасима на северо-востоке страны. В результате произошедшего погибли по меньшей мере 12 человек, много людей получили ранения, сообщает ТАСС.

По некоторым данным, военный стрелял по покупателям в местном торговом центре.

Как сообщает новостной портал Khaosod, военный застрелил двух офицеров в городе Корате северо-восточнее Бангкока, затем угнал военный автомобиль и устроил стрельбу по посетителям торгового центра.

Личность военнослужащего уже установили.

Накхон Ратчасима – третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе находятся промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции.

Ранее неизвестные устроили стрельбу из огнестрельного оружия в Подмосковье. Инцидент произошел в Одинцовском районе. Преступники выстрелили в мужчину и скрылись с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.

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