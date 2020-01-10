Неизвестные устроили стрельбу из огнестрельного оружия в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел в Одинцовском районе. Неизвестные выстрелили в мужчину и скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в метро Москвы был задержан приезжий, который открыл стрельбу на одной из станций подземки. 23-летний мужчина при задержании вел себя неадекватно и размахивал пистолетом.

