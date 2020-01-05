Мужчина с оружием попытался зайти в Дом народного творчества в Ростове

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Мужчина с оружием в сумке попытался пройти в областной Дом народного творчества в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, в руках у злоумышленника была черная сумка. Охранники остановили его на досмотре и попросили "просветить" портфель. Оказалось, что в сумке находятся нож и пистолет.

Во время разбирательства мужчина схватил сумку и убежал. В настоящее время ведутся его поиски.

Официального подтверждения информации от полиции не поступало.

Ранее в метро Москвы был задержан приезжий, который открыл стрельбу на одной из станций подземки. 23-летний мужчина при задержании вел себя неадекватно и размахивал пистолетом.

