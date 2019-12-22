Тракторист задержан по подозрению в убийстве двух рабочих в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в непредумышленном убийстве двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, по данному факту проводится проверка.

В свою очередь, источник в полиции рассказал, что 21 декабря задержанный и погибшие работали вместе на 21-м километре Калужского шоссе.

Во время работ тракторист ковшом нанес мужчинам телесные повреждения, в результате которых они скончались. После этого, по словам источника, задержанный сбросил тела в канализационный колодец.

По некоторым данным, инцидент случился в поселке Мосрентген. Предполагается, что рабочие приехали в Москвы на заработки.