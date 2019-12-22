Двух рабочих нашли мертвыми в канализационном люке в ТиНАО

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В ТиНАО в канализационном люке были найдены тела двух рабочих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент причины смерти граждан неизвестны. Говорить о насильственном характере пока рано, заявил источник издания.

По некоторым данным, инцидент случился в поселке Мосрентген. Предполагается, что рабочие приехали в Москвы на заработки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранителями.

Ранее обезглавленное тело мужчины было найдено на берегу реки в подмосковной Рузе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.