Пенсионерка найдена мертвой в кладовке в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилая женщина обнаружена мертвой в квартире в центре столицы. Тело женщины находилось в кладовке. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, 1 декабря в полицию за помощью обратилась женщина. Она сообщила, что ее 67-летняя сестра в течение недели не выходит на связь. При этом родственница страдает психическим заболеванием.

Сотрудники полиции проверили поступившую информацию. Для этого они прибыли в квартиру на Волгоградском проспекте, дом 8, где проживала сестра заявительницы.

"Дверь оперативникам никто не открыл, пришлось вызывать экстренные службы. В кладовке закрытой изнутри квартиры было обнаружено тело хозяйки без следов насильственной смерти", – рассказал источник.

Было установлено, что смерть пенсионерки наступила около шести дней назад. Тело женщины доставили в морг. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее разнорабочего нашли мертвым в бытовке в центре столицы. Известно, что труп мужчины пролежал до обнаружения около четырех дней. Кроме того, рядом с телом были разбросаны многочисленные бутылки из-под спиртных напитков.