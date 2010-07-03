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Происшествия

14:06

Солистку рок-группы "Маневры" и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве

происшествия культура

Фото: соцсети

В квартире на северо-востоке столицы обнаружили трупы солистки рок-группы "Маневры" Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев, сообщает Агентство "Москва".

Полицейские и спасатели вскрыли дверь в квартиру на улице Тихомирова, закрытую изнутри на два замка. В ванной комнате обнаружили тела двух женщин 1975 и 1952 годов рождения с гнилостными изменениями.

Об исчезновении женщин в полицию сообщил 70-летний дяди Садыковой. По его словам, в апреле он последний раз разговаривал с сестрой – матерью певицы, и больше не получал от нее известий.

Соседи рассказали, что последний раз видели женщин в июле. В социальные сети Садыкова в последний раз заходила 2 августа.

Ранее труп мужчины нашли у поликлиники в центре Москвы. Отмечалось, что он был убит холодным оружием.

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