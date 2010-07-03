Мужчину зарезали в квартире в столичном районе Северное Тушино

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Мужчина получил смертельное ножевое ранение в квартире на северо-западе столицы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В одной из квартир дома 10 по улице Туристкая мужчине нанесли ножевое ранение, от которого он скончался", – сообщил источник.

Факт обнаружения трупа по данному адресу подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД РФ. При этом подробности произошедшего пока не уточняются.

Ранее 12-летнего ребенка заподозрили в убийстве матери в Петербурге. По фактам случившегося СК возбудил уголовное дело.

19 октября в Москве в переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина ударил полицейского ножом. Пострадавший был госпитализирован.