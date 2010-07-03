Миллионершу в Тайланде убили и залили бетоном в холодильнике

Убитую миллионершу нашли залитой в бетон в ее собственном холодильнике. Трагедия произошла в городе Чиангмай на севере Таиланда, пишет издание Mirror.

Жертвой стала 58-летняя застройщик и филантроп Вонни Джирахароенинг. Женщина исчезла 18 октября, брат миллионерши приехал в Чиангмай искать ее после того, как она перестала отвечать на его сообщения.

Тело Джирахароенинг обнаружили 27 октября в ее собственном доме. Труп преступник положил в холодильник и залил бетоном. Полиция приехала на место происшествия после жалоб соседей на гнилостный запах.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль и банковские карты Джирахароенинг пропали. С ее счетов несколько раз снимали крупные суммы.

Полиция начала расследование. Главным подозреваемым считается друг Джирахароенинг, который незадолго до этого пропал. Подозреваемый несколько раз снимал в банкоматах деньги и попал на камеру видеонаблюдения.

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