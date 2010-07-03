СК опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в каннибализме

Фото: скриншот видео СК РФ по Архангельской области и НАО

Правоохранители провели следственный эксперимент с мужчиной из Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме. Видео опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следователи проводили эксперимент с 51-летним жителем областного центра, который ранее был неоднократно судим, в том числе за два убийства. Сейчас мужчину ждет судебное разбирательство по делу об убийстве троих человек с целью употребления их в пищу (часть 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования удалось установить, что с марта 2016 по март 2017 года в Исакогорском округе и округе Майская горка города Архангельска обвиняемый убил трех знакомых ему мужчин и расчленил их. Мужчина расправлялся со своими жертвами ножом, когда они напивались и засыпали.

Потерпевших обвиняемых частично съедал, а остальное упаковывал в пакеты и сбрасывал в водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в Майской горке. Задержанный ел не только людей, вместе с фрагментами человеческих тел правоохранители находили останки кошек, собак, мелких животных и птиц.

До начала расследования о совершенных убийствах полиция не знала. У двоих потерпевших не было родственников, поэтому их исчезновение никто не заметил. Семья третьего убитого мужчины считала, что он уехал на заработки. Установить личность жертв по найденным останкам было практически невозможно, для этого потребовался ряд сложных экспертиз.

Судмедэкспертиза признала каннибала вменяемым. При этом следователи отметили особую дерзость и хладнокровие мужчины.

"Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего", – сообщили в пресс-службе СК.

Следователи собрали достаточную доказательную базу зверств местного жителя. Дальнейшую судьбу мужчины будет решать Архангельский областной суд.

Ранее в уголовном деле серийного отравителя Мурата Сабанова, который поил своих жертв газировкой с психотропными веществами и грабил их, появился новый эпизод о хищении более 40 тысяч рублей.