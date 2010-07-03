Вербовщик ИГ в Москве получил 12 лет строгого режима

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Вербовщик запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ был приговорен в Москве к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичного управления ФСБ.

В марте минувшего года силовики сообщили об аресте в Москве трех исламистов. Отмечалось, что они были сторонниками радикальных террористических организаций. Информация о судьбе задержанных не раскрывалась из-за секретности уголовных дел.

Позднее выяснилось, что в марте 2019 года Московский окружной военный суд назначил одному из вербовщиков реальный срок. Следствие и суд установили, что задержанный оправдывал деятельность террористов и показывал пропагандистские видеоролики. Он также планировал уехать в Сирию и обучать боевиков рукопашному бою.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил информацию о ликвидации США главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По словам представителя Кремля, если эти данные подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков заметил, что новость о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.

