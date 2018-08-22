ФСБ задержала группу вербовщиков террористов в Норильске

22 августа, 10:04
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Норильске группу подозреваемых в вербовке местных жителей в ряды террористов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.
Как пояснили в ведомстве РИА Новости, ячейка вербовщиков ориентировалась на идеологию террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Вербовщики пытались склонить жителей региона к выезду в зону боевых действий и участию в военном конфликте на стороне террористов.
ФСБ также получила "данные о намерении самих организаторов ячейки примкнуть к рядам одной из террористических организаций, действующих на территории Сирии и Афганистана".
После задержания у вербовщиков изъяли средства связи, экстремистскую литературу и банковские карты, через которые они переводили деньги на поддержание деятельности террористов.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Некоторые участники группы уже признали вину.
В Норильске ФСБ задержала группу вербовщиков террористов
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