Песков прокомментировал ликвидацию главы ИГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о ликвидации США главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, если эти данные подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

Песков заметил, что новость о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.

Также он подтвердил, что российские военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли принимать участие в спецоперации.

Накануне Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. По его словам, множество боевиков и подручных главаря группировки уничтожены. Освобождены 11 маленьких детей, они не пострадали.

Ликвидацию аль-Багдади подтвердили высокопоставленный источник в иракской разведке и американские военные.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что любое ослабление террористической угрозы можно только приветствовать, но его смущает, что новости об уничтожении аль-Багдади появляются уже в шестой раз.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее важной вехой в борьбе с террором. Однако он напомнил, что окончательная победа над ИГ пока не одержана.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что ликвидация аль-Багдади не отменяет необходимости активно бороться против экстремистской группировки.

В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. Их публиковали, в частности, в 2014, 2015, 2016 годах.