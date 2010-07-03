Песков прокомментировал ликвидацию главы ИГ

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Фото: youtube.com/france24
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о ликвидации США главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, если эти данные подтвердятся, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
Песков заметил, что новость о ликвидации аль-Багдади не может вызвать негативной реакции российских властей.
Также он подтвердил, что российские военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли принимать участие в спецоперации.
Накануне Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. По его словам, множество боевиков и подручных главаря группировки уничтожены. Освобождены 11 маленьких детей, они не пострадали.
Ликвидацию аль-Багдади подтвердили высокопоставленный источник в иракской разведке и американские военные.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что любое ослабление террористической угрозы можно только приветствовать, но его смущает, что новости об уничтожении аль-Багдади появляются уже в шестой раз.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее важной вехой в борьбе с террором. Однако он напомнил, что окончательная победа над ИГ пока не одержана.
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что ликвидация аль-Багдади не отменяет необходимости активно бороться против экстремистской группировки.
В мировых СМИ регулярно появляются сообщения об уничтожении аль-Багдади. Их публиковали, в частности, в 2014, 2015, 2016 годах.
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