СМИ сообщили об уничтожении военными США главаря ИГ

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Американские военные считают, что во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб 26 октября уничтожили главаря запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет журнал Newsweek.

По данным издания, операцию проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона.

Источники Newsweek отмечают, что Пентагон доложил Белому дому об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. Причем заявление это Минобороны США сделало с "высокой степенью уверенности".

Внимание СМИ также привлек Дональд Трамп, который после спецоперации разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", произошедшем недавно. Правда, о чем идет речь, американский лидер не пояснил.

Позднее пресс-служба Белого дома анонсировала "важное заявление", которое американский лидер сделает в воскресенье в 09:00 (16:00 мск).

В последние годы СМИ не раз писали о ликвидации главаря ИГ. В конце 2018-го сообщалось, что аль-Багдади тяжело ранен, прикован к постели и не управляет группировкой.

