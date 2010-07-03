Первое за пять лет видео с лидером ИГ появилось в Сети

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Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" впервые за пять лет опубликовала видео со своим главарем Абу Бакром аль-Багдади (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи. – Прим.ред.), сообщает Agence France-Presse.

В ролике 47-летний лидер группировки разбирает ход боев за сирийский Багуз. Кроме того, он говорит о гибели большого числа боевиков и упоминает теракты на Шри-Ланке, в ходе которых погибли около 250 человек.

Где и когда сделан запись, не уточняется. На новых кадрах боевик выглядит пополневшим. К тому же у него перекрашена борода.

До этого аль-Багдади появлялся на публике в июле 2014 года. Тогда он провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке во время пятничной молитвы в Мосуле.

В последние годы СМИ не раз писали о ликвидации главаря ИГ. В конце 2018-го сообщалось, что аль-Багдади тяжело ранен, прикован к постели и не управляет группировкой.

