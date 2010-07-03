Число погибших на Шри-Ланке иностранцев увеличилось до 42

Фото: ТАСС/AP/Gemunu Amarasinghe

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список иностранцев, которые погибли при серии взрывов 21 апреля. В списке числятся 42 иностранных гражданина.

Ранее сообщалось о 40 погибших иностранцах.

По данным внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, большинство погибших – граждане Соединенного Королевства. Среди жертв терактов также оказались выходцы из Китая, Франции, Португалии, Индии, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Испании, Турции, Австралии и США.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

При взрывах пострадали более 500 человек. Погибли 359.

В атаках участвовали 9 террористов-смертников – местных жителей. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Кроме того, по меньшей мере 15 человек, в том числе шестеро детей, погибли во время перестрелки между полицией Шри-Ланки и предполагаемыми боевиками.

Инцидент произошел вечером 26 апреля в городе Сейнтамаруту на востоке острова. Операция проводилась против членов "Исламского государства".

28 апреля полиция задержала двух главных подозреваемых, которых разыскивали в связи с терактами.

В стране ввели повышенные меры безопасности. Руководство РФ призвало россиян воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.