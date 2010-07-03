МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 погибших иностранцев

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МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 иностранных граждан, погибших в результате терактов в различных районах страны 21 апреля, сообщает РИА Новости. Россиян среди них нет.

Больше всего погибших иностранцев приходится на Индию – 11 человек. Шесть жертв оказались гражданами Великобритании. На Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию и Китай приходится максимум по трое погибших.

Останки 16 погибших иностранцев уже передали на родину. Кроме того, пятеро иностранных подданных сейчас проходят лечение в различных больницах Коломбо, остальных уже выписали.

Крупнейшая в истории страны серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Взрывы прогремели в храмах и отелях, а также в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Погибли 359 человек, пострадали более 500. В атаках участвовали девять смертников – местных жителей.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". К настоящему моменту задержаны более 60 человек. В стране ввели повышенные меры безопасности.

Гражданам России посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.