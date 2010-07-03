МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 погибших иностранцев

МИД Шри-Ланки обнародовал список из 40 иностранных граждан, погибших в результате терактов в различных районах страны 21 апреля, сообщает РИА Новости. Россиян среди них нет.
Больше всего погибших иностранцев приходится на Индию – 11 человек. Шесть жертв оказались гражданами Великобритании. На Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию и Китай приходится максимум по трое погибших.
Останки 16 погибших иностранцев уже передали на родину. Кроме того, пятеро иностранных подданных сейчас проходят лечение в различных больницах Коломбо, остальных уже выписали.
Крупнейшая в истории страны серия терактов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Взрывы прогремели в храмах и отелях, а также в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Погибли 359 человек, пострадали более 500. В атаках участвовали девять смертников – местных жителей.
Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". К настоящему моменту задержаны более 60 человек. В стране ввели повышенные меры безопасности.
Гражданам России посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.