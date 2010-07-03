Более 60 подозреваемых задержаны на Шри-Ланке в связи с серией взрывов

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Правоохранители в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке задержали более 60 человек. Такие данные приводятся на среду, 24 апреля, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 58 задержанных. 21 апреля на острове произошла серия взрывов.

По данным на 24 апреля, число погибших достигло 359 человек, среди которых десятки граждан других государств. Различные травмы получили более 500 человек. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".

Гражданам России посоветовали воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а тем, кто уже купил туры, пообещали вернуть деньги.

Туристам рекомендовали перед поездкой узнать телефонные номера, которые могут пригодиться, а также соблюдать все действующие рекомендации местных и российских властей.