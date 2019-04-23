Россиянам вернут деньги за туры на Шри-Ланку

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Российские туристы смогут без штрафов вернуть деньги при отказе от туров на Шри-Ланку. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, расторгая договор до начала поездки, клиенты турфирм имеют право на получение назад всей суммы, уплаченной за путевку. В этом случае туроператоры не вправе удерживать штраф за понесенные ими расходы, так как на Шри-Ланке возникла реальная угроза жизни и безопасности туристов. Это является "самостоятельным основанием для расторжения договора, которое не ставится ни в какую зависимость от расходов, понесенных туроператором", подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее туристам напомнили о возможности отказаться от тура на Шри-Ланку, где 21 апреля произошла серия терактов. При этом, по данным АТОР, туроператоры пока не фиксируют отказов от приобретенных туров.

Накануне МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от посещения Шри-Ланки, пока ситуация не нормализуется, а Ростуризм призвал турфирмы приостановить продажу путевок на остров.

21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Шесть терактов произошли в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число жертв взрывов возросло до 321 человека. Сотни человек получили ранения. 23 апреля на Шри-Ланке объявили днем траура по погибшим.

Ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке взяла на себя запрещенная в России и других странах террористическая группировка ИГИЛ.

МИД Шри-Ланки опубликовал список иностранных граждан, погибших во время серии взрывов в стране. Большинство из них оказались британцами. Зарубежные туристы массово покидают остров.