Путешественникам напомнили о возможности отказаться от тура на Шри-Ланку

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Туристы, которые планируют поездку на Шри-Ланку, где произошла серия терактов, могут отказаться от путешествия. Пока туроператоры не фиксируют отмены приобретенных туров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Путешественникам напомнили, что МИД РФ призвал воздержаться от посещения Шри-Ланки до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Тем, кто не может отказаться от поездки или уже там находится, рекомендуется быть осторожнее и не посещать места с большим скоплением людей.

"По закону турагент должен информировать туриста о потребительских свойствах продукта. То есть необходимо донести до туриста информацию о существовании рекомендации МИД РФ", – приводятся в сообщении слова руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой.

Туристам рекомендовали перед поездкой узнать телефонные номера, которые могут пригодиться, а также соблюдать все действующие рекомендации местных и российских властей.

Ранее стало известно, что число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек, пострадавшими считаются еще 480 человек.

23 апреля объявлено на Шри-Ланке днем траура по погибшим.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля. Шесть взрывов прогремели в храмах и отелях, седьмой – в зоопарке, а восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу обезвредили недалеко от аэропорта Бандаранаике. А на автостанции Bastian Mawatha в окрестностях Коломбо обнаружили 87 детонаторов.

В понедельник, 22 апреля, произошел еще один взрыв. Устройство сработало в Коломбо недалеко от церкви. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить бомбу в грузовике.

В террористических атаках обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

По данным МИД Шри-Ланки большинство погибших – граждане Соединенного Королевства. Среди жертв терактов также оказалась выходцы из Китая, Франции, Португалии, Индии, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Испании, Турции, Австралии и США. По данным МИД страны, 17 иностранцев получили ранения и сейчас находятся в больницах Коломбо. Еще 14 граждан зарубежных стран числятся пропавшими без вести. Россиян среди погибших и пострадавших нет.