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Полиция Шри-Ланки обнаружила 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях Коломбо, сообщает РИА Новости.

Речь идет о станции Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой – в зоопарке на западе острова, восьмой – в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Еще одну бомбу обезвредили на дороге недалеко от международного аэропорта Бандаранаике. Главной целью атаки стали местные христиане. Погибли 290 человек, количество пострадавших – около 500. По последним данным, среди жертв были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Россиян среди погибших и пострадавших нет. В посольстве рекомендовали воздержаться от поездок в Коломбо.

Сотрудники полиции задержали 24 подозреваемых в подготовке взрывов. Также был обнаружен грузовой автомобиль, который могли использовать террористы.

Власти Шри-Ланки обвинили группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" в совершении серии терактов. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе отметил, что Шри-Ланке необходима помощь иностранных спецслужб, чтобы выявить возможные зарубежные связи экстремистской группировки.

В настоящий момент в стране введен комендантский час.