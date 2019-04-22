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Общество

22 апреля, 19:52

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Как отразится на турпотоке серия терактов на Шри-Ланке

Трагедия на Шри-Ланке: что делать туристам, попавшим в опасную ситуацию за границей
общество туризм

21 апреля, в воскресенье, во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах и отелях. На следующий день новый взрыв прогремел в городе Коломбо недалеко от церкви, где ранее погибли десятки человек. Правоохранители рассказали, что подрыв осуществили саперы, чтобы обезвредить бомбу. Узнайте, как теракты на Шри-Ланке отразятся на турпотоке страны и что делать туристам, которые попали на отдыхе в опасную ситуацию.

Фото: ТАСС/AP Photo/Eranga Jayawardena

Полетят ли туристы?

21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: шесть произошли в трех католических храмах и отелях Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой – в зоопарке на западе страны, последний – в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Еще одно взрывное устройство было обезврежено саперами на дороге недалеко от аэропорта Бандаранаике.

В церквях в этот день было большое число прихожан в связи с празднованием Пасхи. Главной целью атаки стали местные жители, исповедующие христианство. По предварительным данным, погибли 290 человек, из которых более 30 иностранцев. Около 500 получили ранения.

Еще один взрыв прогремел 22 апреля в Коломбо. Он был контролируемый. Таким образом саперы обезвредили бомбу в грузовике, находившемся недалеко от церкви, где ранее погибли десятки человек. Кроме того, правоохранители нашли порядка 90 детонаторов на одной из автобусных станций города. Из-за терактов местные власти планируют ввести в стране режим ЧП со вторника. В ночь с 22 на 23 апреля на острове будет действовать комендантский час.

Среди погибших в серии терактов были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Австралии, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По данным МИД РФ, россиян среди пострадавших нет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Москве 24, как серия терактов на Шри-Ланке может отразиться на туристическом потоке из России в эту страну. "Все чартерные программы у нас закончены еще в конце марта. Сейчас летают только регулярные рейсы либо с пересадками", – пояснил он.

В настоящее время там находятся небольшие группы туристов, которые регулярно приезжают по 5–10 человек, может быть, 150 человек регулярных туристов.
Юрий Барзыкин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Барзыкин добавил, что на майские праздники Шри-Ланка не пользуется спросом у россиян. Эксперт также пояснил, что страна в целом не является ведущим направлением для туристов из России.

В основном туристы на Шри-Ланку путешествуют ради занятий серфингом. С ноября по март серфингисты отправляются на юго-западное побережье: Хиккадува, Мирисса, Велигама, Когалле. С мая по сентябрь – лучшее время для восточного побережья: Аругам Бей, Поттувил, Мирисса и другие.

По данным шри-ланкийского бюро по туризму, за 2018 год более 64 тысяч россиян посетили страну. В целом в Шри-Ланку ежегодно приезжают около 2,3 миллиона туристов со всего света.

В свою очередь, МИД России рекомендовал гражданам, планирующим перелет на Шри-Ланку, воздержаться от поездок до "нормализации ситуации".

Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей.
пресс-служба МИД России

При этом, по словам главы бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, иностранные туристы уже уезжают из страны в массовом порядке, а "точное количество покидающих остров иностранцев, вероятно, идет на тысячи". Власти уже говорят о серьезном уроне для туристической отрасли страны. Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, что на данный момент россияне отказались только от двух заявок на путешествие на Шри-Ланку.

Что делать, если во время отпуска случилось ЧП

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова рассказала Москве 24, что делать туристам, которые за границей попали в чрезвычайную ситуацию.

Слушать рекомендации госорганов

Обязательно нужно следовать рекомендациям государственных органов: Ростуризма и МИД России. При наступлении таких ситуаций они всегда публикуют рекомендации: какие районы не следует посещать, как вести себя в той или иной ситуации. В случае с Шри-Ланкой Ростуризм разместил соответствующие рекомендации на своем сайте.

Проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности, не покидать курортные зоны, воздерживаясь от посещения мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей.
сайт Ростуризма

Связаться с туроператором

Если турист путешествует по путевке от оператора, то, как правило, от компании также будут рекомендации. Если ситуация не подразумевает эвакуации, то туроператоры могут принять решение переселить людей в другие отели, на другую территорию, если в месте ЧП небезопасно или некомфортно.

В прошлом году в Доминиканской Республике во время урагана людей просто перевезли в другую часть страны, потому что нужный аэропорт не работал и выезд туристов был затруднен. Их отвезли в то место, где наименее были вероятны последствия урагана.
Надежда Ефремова
руководитель правовой службы АТОР

Если турист путешествует самостоятельно, то лучше отслеживать информацию в интернете – на сайтах Ростуризма и МИД. Если есть вопросы и сомнения по поводу безопасности в стране, также можно обратиться в консульство РФ.

Эвакуироваться – по решению МИД

Фото: ТАСС/AP Photo/Eranga Jayawardena

Вынужденная эвакуация граждан может быть только по решению госорганов: МИД и Ростуризма. В такой ситуации туроператор мобилизуется, ищет возможности для переноса рейсов на более ранний срок и в соответствии со своими возможностями организует вывоз людей.

Если эвакуации не требуется, но турист все равно хочет уехать, то он должен связаться с туроператором или агентством для того, чтобы выяснить, какие есть возможности по вылету в Россию. Но в такой ситуации выезд туриста будет произведен за его собственный счет.
Надежда Ефремова
руководитель правовой службы АТОР

Не забыть про страховку

В России по законодательству страховые компании обычно освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы. Но в том случае, если турист пострадал в результате чрезвычайного происшествия или теракта, то стандартная туристическая страховка должна помочь получить медицинскую помощь.

Статус форс-мажора могут присвоить только госорганы той страны, в которой он произошел, а наши службы должны этот статус принять.

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