ТАСС: взрывы прогремели в нескольких городах и областях Украины

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В ночь на 9 ноября взрывы произошли сразу в нескольких городах и областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Ранее уже сообщалось о серии взрывов в Одессе на Украине.

Помимо этого, звуки взрывов прогремели в Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях страны.

Еще один взрыв прогремел этой ночью в Харькове, о чем подтвердил мэр города Игорь Терехов. Вместе с тем он не стал уточнять подробности инцидента.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Российские войска в октябре нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.

Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.