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РИА Новости: крупный пожар произошел в Одессе после взрывов

Мощный пожар вспыхнул в Одессе после взрывов

Фото: depositphotos/mariakarabella

Крупный пожар вспыхнул в Одессе на юге Украины после прогремевших в городе взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Взрыв произошел в Одессе вечером 26 октября на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Помимо пожара, также сообщается о звуках детонации.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли поражение энергетическим объектам Украины. Под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов.

Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

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