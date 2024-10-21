ВС РФ поразили энергетические объекты Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты нанесли поражение энергетическим объектам Украины за минувшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар в том числе попали объекты, обеспечивавшие действия ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения ударных дронов. Помимо этого, были уничтожены пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее российская армия освободила село Зоряное в ДНР. Этого удалось добиться благодаря подразделениям "Южной" группировки войск. Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику противника вблизи населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка. Также российские войска отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Помимо этого, был ликвидирован полевой склад боеприпасов.