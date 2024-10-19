19 октября, 12:58Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия освободила село Зоряное в ДНР. Министерство обороны РФ рассказало об успехах в рамках спецоперации в своем официальном телеграм-канале.
Этого удалось добиться благодаря подразделениям Южной группировки войск, уточнили в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику противника вблизи населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка. Также российские войска отбили две контратаки украинских штурмовых групп. Ликвидирован полевой склад боеприпасов.
Ранее ВС РФ освободили село Максимильяновка в ДНР. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами.
До этого подразделения группировки российских войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР. В результате украинские силы потеряли 460 военнослужащих.
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