Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия произвела 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам в период с 12 по 18 октября. Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Так, удалось поразить предприятия ВПК, энергетические объекты, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения дронов, склады с боеприпасами и техникой, а также позиции ВСУ, иностранных наемников и национальных формирований.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике.

Также подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, ВС РФ смогли отразить пять контратак штурмовых украинских групп.

