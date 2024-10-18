18 октября, 13:51Политика
ВС РФ нанесли 36 групповых ударов по аэродромам, объектам ВПК и энергетики Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия произвела 36 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам в период с 12 по 18 октября. Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.
Так, удалось поразить предприятия ВПК, энергетические объекты, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения дронов, склады с боеприпасами и техникой, а также позиции ВСУ, иностранных наемников и национальных формирований.
Ранее российская армия освободила населенные пункты Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике.
Также подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, ВС РФ смогли отразить пять контратак штурмовых украинских групп.
ВС РФ разгромила подразделения 10 бригад ВСУ в Курской области