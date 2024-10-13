Су-34 ВКС РФ ударил по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В результате атаки цели были уничтожены, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При нанесении удара российские военнослужащие использовали авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уточнили представители ведомства.

После выполнения задачи экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета. Уже там военные получили от разведки подтверждение об уничтожении указанных целей.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, в общей сложности за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,6 тысяч военных и 157 танков. Кроме того, украинские войска лишились 72 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий и 36 пусковых установок РСЗО, а также других видов вооружения.