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Вооруженные силы Украины потеряли более 22,6 тысяч военных и 157 танков за время боевых действий в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, украинские войска лишились 72 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок РСЗО, девяти пусковых установок ЗРК, пяти транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ и девяти РЛС контрбатарейной борьбы.

Как уточнило оборонное ведомство, также были уничтожены три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. По его словам, если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.

В свою очередь, директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что целью нападения украинских боевиков на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа со стороны РФ. По его мнению, вылазка ВСУ в очередной раз показала преступную сущность лидера Украины Владимира Зеленского.

