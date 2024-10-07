Возбуждены дела о незаконном переходе границы под Курском журналистами Швейцарии и Франции

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ФСБ возбудила еще два уголовных дела о незаконном пересечении границы под Курском иностранными журналистами, сообщает ТАСС.

Речь идет о журналисте швейцарского издательского холдинга СН Media Курте Пельде и журналистке французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они незаконно пересекли государственную границу РФ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области. Его подозревают по нескольким статьям.

Среди них убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ.

До этого алжирец Кусеилу Луадахи был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в военных действиях против Вооруженных сил России в качестве наемника на стороне ВСУ.

По информации следствия, Луадахи в период с марта 2022 года по июнь 2024 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.