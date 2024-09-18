СК возбудил дело против наемника из Новой Зеландии за боевые действия в Курской области

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Джордана О’Брайана подозревают по нескольким статьям. Среди них убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ.

Следствие установило, что О’Брайан был инструктором подразделений Вооруженных формирований Украины (ВФУ) и сейчас лично принимает участие в конфликте в качестве наемника. Следователи пытаются установить местонахождение фигуранта и его соучастников.

По версии СК, О’Брайан и другие наемники, действуя с представителями ВФУ и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники незаконно пересекли госграницу России и вторглись на территорию Курской области. После вторжения они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.

Ранее алжирец Кусеилу Луадахи был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в военных действиях против Вооруженных сил России в качестве наемника на стороне ВСУ.

По информации следствия, Луадахи в период с марта 2022 года по июнь 2024 года за денежное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Также известно, что он вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион территориальной обороны Украины", где прошел военную и стратегическую подготовку. Луадахи был объявлен в международный розыск.