Глава СВР рассказал о планах ВСУ по минированию и захвату Курской АЭС

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Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС. На это указал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, чьи слова передает РИА Новости.

По его мнению, если бы ВСУ смогли воплотить этот план в реальность, то Европе грозила бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

Владимир Путин ранее назвал атаки ВСУ на Курскую АЭС "очень опасными терактами". Президент добавил, что аналогичным образом обстоит ситуация и с Запорожской АЭС.

По данным "Росатома", энергоблок Курской станции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет. Такой вариант развития событий рассматривался специалистами. Но на сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые уже были приняты.

Бои ВС РФ с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. За все время боев ВСУ потеряли более 21 тысячи военнослужащих и 136 танков.

