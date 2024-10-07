07 октября, 15:28Политика
Глава СВР рассказал о планах ВСУ по минированию и захвату Курской АЭС
Фото: kremlin.ru
Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС. На это указал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, чьи слова передает РИА Новости.
По его мнению, если бы ВСУ смогли воплотить этот план в реальность, то Европе грозила бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.
Владимир Путин ранее назвал атаки ВСУ на Курскую АЭС "очень опасными терактами". Президент добавил, что аналогичным образом обстоит ситуация и с Запорожской АЭС.
По данным "Росатома", энергоблок Курской станции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет. Такой вариант развития событий рассматривался специалистами. Но на сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые уже были приняты.
Бои ВС РФ с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. За все время боев ВСУ потеряли более 21 тысячи военнослужащих и 136 танков.
ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском