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07 октября, 15:08

Политика

ВСУ потеряли более 21 тыс военнослужащих за все время боев в Курской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинская армия за все время боев в Курской области лишилась 21 тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ВСУ потеряли 136 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, включая восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из которых 13 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

По информации оборонного ведомства, за последние 24 часа ВСУ также лишились свыше 150 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, четырех минометов и двух автомобилей.

Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Киев при нападении на Курскую область планировал захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. Он считает, что если Украина смогла бы это реализовать, то Европе бы грозила экологическая и гуманитарная катастрофа.

В свою очередь, директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что целью нападения украинских боевиков на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа со стороны РФ. По его мнению, вылазка ВСУ в очередной раз показала преступную сущность лидера Украины Владимира Зеленского.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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