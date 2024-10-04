Бортников заявил, что вылазка ВСУ под Курском была направлена на провокацию ответа России

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Директор ФСБ России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что целью нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область была провокация непропорционально жесткого ответа с российской стороны.

"Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского", – цитирует заявление Бортникова ТАСС.

Кроме того, по словам главы ФСБ, вылазка ВСУ под Курском была направлена на устранение предпосылок мирного урегулирования конфликта в ближайшей перспективе.

О проникновении на территорию Курской области украинских боевиков стало известно 6 августа. В результате между ними и ВС РФ произошли боестолкновения в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Вскоре российским войскам удалось остановить продвижение ВСУ вглубь территории РФ.

В регионе введен режим ЧС федерального характера, также действует режим КТО.

