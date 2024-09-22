ВСУ потеряли более 16 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 16 тысяч военнослужащих и 126 танков за время ведения боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, украинские формирования лишились 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров и 795 боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия и 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в числе которых оказалось восемь HIMARS и шесть MLRS, произведенных в США.

Вместе с тем ВСУ потеряли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин и 31 станцию РЭБ. Уничтожены оказались и 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 17 единиц инженерной техники. В их числе под удар российских войск попали 10 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Комментируя ситуацию в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные восстановят контроль над всеми районами региона. По его словам, в этом нет никаких сомнений.