СК возбудил два дела в отношении украинских боевиков за убийства жителей Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении участников вооруженных формирований Украины (ВФУ) и иностранных наемников в Курской области, сообщается в телеграм-канале ГВСУ СК России.

Как уточняется в сообщении, дела заведены по статьям об убийстве и террористическом акте.

По информации следователей, в начале августа 2024 года боевики обстреляли из артиллерийских орудий, а также совершили подрывы при помощи БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и легковых автомобилей в городе Судже. В результате есть погибшие.

Кроме того, в середине сентября боевики аналогичным способом совершили обстрелы в Рыльске и других населенных пунктах Рыльского района. Помимо этого, они дистанционно минировали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детские образовательные учреждения, противопехотными минами.

В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВФУ, уточнили в ведомстве.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, ВСУ потеряли более 15,5 тысячи военных за время боев на курском направлении.

Комментируя ситуацию в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные восстановят контроль над всеми районами региона. По его словам, в этом нет никаких сомнений.