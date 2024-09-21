Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 650 военнослужащих и 124 танка за все время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, противник лишился 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей. Также российские военные уничтожили 121 артиллерийское орудие и 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось восемь американских HIMARS и шесть MLRS.

Вместе с тем формирования ВСУ потеряли 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ и 7 РЛС контрбатарейной борьбы. Кроме того, поражены оказались две РЛС ПВО и 16 единиц инженерной техники. Среди них были уничтожены 10 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Комментируя ситуацию в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские военные восстановят контроль над всеми районами региона. По его словам, в этом нет никаких сомнений.