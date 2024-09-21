Правительство выделило допсредства на выплаты пострадавшим в Курской области

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Правительство выделило дополнительные средства на выплаты пострадавшим в Курской области. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщается на сайте кабмина РФ.

Таким образом, общий объем средств, направленных на единовременную материальную помощь россиянам, которые оказались вынуждены покинуть свои дома, превысит 1,5 миллиарда рублей. Каждый пострадавший получит из этой суммы 10 тысяч рублей.

В конце августа кабмин распространил специальную доплату медикам, помогающим бойцам СВО, на Курскую область. Такие выплаты уже были введены для врачей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей. Им полагается прибавка в зависимости от выполняемой работы и отработанного времени.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 14 950 военнослужащих. Кроме того, украинская сторона лишилась 122 танков, 52 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортеров и 768 боевых бронированных машин.