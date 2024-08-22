Силуанов: решение об отсрочке уплаты налогов примут и для Курской области

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Отсрочка по уплате налогов будет предоставлена предприятиям не только Белгородской, но и Курской области, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания с Владимиром Путиным по ситуации, сложившейся в приграничных российских регионах.

Минфин примет все необходимые для этого решения меры в течение недели, подчеркнул глава ведомства. Он также отметил, что министерство намерено продолжать оказывать помощь областям, граничащим с Украиной.

Так, Минфин планирует поддерживать компании малого и среднего предпринимательства в приграничных регионах. Ведомство уже оказывало подобную помощь представителям бизнеса из Белгородской области, направляя выплаты в размере МРОТ на каждого работника субъектов МСП в сфере потребительского рынка и на индивидуальных предпринимателей, исходя из трехмесячного периода.

Кроме того, ведомство и операторы связи проработают вопрос прокладки оптоволоконных линий на территории приграничных регионов России, заявил Силуанов.

"Готовы вместе с операторами сотовой связи определить те регионы, муниципалитеты, где это необходимо сделать. Этот вопрос будет решен", – подчеркнул министр.

Ранее в ходе того же совещания Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. По словам президента, так же нужно поступать и в вопросе сохранения собственности на земельные участки.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили более 4,7 тысяч солдат и 68 танков.

