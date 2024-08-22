Губернатор Белгородской области заявил о рисках потери отопления зимой

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В крупных населенных пунктах Белгородской области, в том числе Белгороде, есть риски потери отопления зимой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на совещании с Владимиром Путиным.

По его словам, из-за этого местные предприятия энергоснабжения готовятся к сложной зиме. В связи с этим он обратился с предложением рассмотреть возможность формирования мобильного резерва генераторов для Курской, Брянской и Белгородской областей и на территории Воронежа.

Гладков напомнил, что в случае крупных аварий Минстрой РФ организовывает отдельные площадки для сбора оборудования, которое может быть оперативно доставлено в аварийные города. Например, генераторы средней и большой мощности.

В рамках совещания Путин также поддержал автоматический режим выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, различные выплаты получили уже 41 106 жителей области, пострадавших от атак украинской армии.

Бои с ВСУ ведутся в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, общие потери украинцев на этом направлении составили более 4,7 тысячи солдат. ВСУ также лишились 68 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортеров, 336 боевых бронированных машин и 148 машин.

