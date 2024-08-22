Путин поддержал автоматический режим выплат жителям, покинувшим Курскую область

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Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты 15 000 рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Об этом он заявил в ходе совместного совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

В ходе беседы врио губернатора региона Алексей Смирнов предложил автоматически выплачивать дополнительные 15 тысяч рублей тем, кто ранее обратился за положенной выплатой в 10 тысяч рублей.

"Полностью согласен, так и нужно сделать. То же самое касается сохранения собственности на земельные участки", – сказал президент на предложение врио главы.

Как подчеркнул Смирнов, различные выплаты получили уже 41 106 жителей области, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он напомнил, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области. По данным на 22 августа, из 152 566 человек отсюда выехали уже 133 190, отселение остальных продолжается.

Ранее кабмин РФ решил добавить гражданам право выплат от государства за уничтоженное или поврежденное жилье во время ЧС, даже если владельцы имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по данным на 21-е число, составили более 4 400 солдат и 65 танков.

