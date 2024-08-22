В Белгородской области закрыты для въезда 35 населенных пунктов

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В Белгородской области из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов. Об этом в ходе совещания с Владимиром Путиным заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что ситуация в регионе остается сложной из-за обстрелов украинской армии и атак дронов. За последнюю неделю пострадали 19 местных жителей, указал он. Также в последнее время налажено взаимодействие в лучшую сторону с МО РФ. Он выразил уверенность, что это приведет к изменению ситуации в части защиты населения.

Кроме того, продолжил губернатор, восстановление инфраструктуры в Шебекине затруднено из-за обстрелов ВСУ.

"Продолжаем восстановление жилья. К сожалению, Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино затруднено восстановление, потому что каждый день 3–5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей. Поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм восстановления, потому что понимаем, впереди осень, восстанавливать нужно, но не за счет риска жизни строителей", – доложил Гладков и добавил, что власти пытаются сейчас отладить этот механизм.

Ранее губернатор рассказывал, что школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ для защиты от БПЛА. По его словам, этот вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли движение такого транспорта в некоторых местах. Оснащение школьных автобусов средствами РЭБ будет обсуждаться с МО РФ, погранслужбой и Росгвардией.

