Три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "МЧС Белгородская область"

Три мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ на пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, в поселке Малиновка FPV-дрон атаковал легковушку. Ранены два человека. Супругов с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставляют в областную клиническую больницу.

Также за медпомощью обратилась женщина, пострадавшая в результате обстрела села Новая Таволжанка, добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области четыре человека пострадали при атаках со стороны Украины. Трое получили ранения в поселке Октябрьском, еще один – в селе Ясные Зори. Для оказания помощи их доставили в медучреждения. Также в селе Зиборовка дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. Транспортные средства получили повреждения.

