Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре мирных жителя ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, нападению подверглись три населенных пункта. Трое мужчин пострадали в поселке Октябрьском Белгородского района в результате атак беспилотников. С баротравмами и различными осколочными ранениями они обратились в Октябрьскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В поселке также повреждены социальный объект и две легковушки.

В результате обстрела села Ясные Зори ранен мужчина. Попутным транспортом его доставили в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. В селе повреждено административное здание.

В селе Зиборовка Шебекинского городского округа на территории сельхозпредприятия дрон атаковал трактор и легковой автомобиль. Транспортные средства получили повреждения.

Ранее четыре человека пострадали при атаке украинских дронов на Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, среди пострадавших оказались два фельдшера скорой помощи. У женщины зафиксирован закрытый перелом ноги и плечевой кости, а у мужчины – минно-взрывная травма, контузия и осколочные ранения спины. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, еще двоих раненых отвезли в областную клиническую больницу.

До этого СМИ писали, что провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область повлекла за собой гибель многих украинских боевиков. По словам украинских военнослужащих, регион РФ был готов к угрозам нападения, так как был укреплен противотанковыми заграждениями и заминирован. Также украинская армия сразу же попала под обстрел артиллерии, дронов и авиации.