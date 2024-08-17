17 августа, 21:14Политика
Мужчина пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Жителя с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, рассказал Гладков. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой, госпитализация не потребовалась.
В свою очередь, автомобиль оказался поврежден. Кроме того, в трех частных домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы.
Также под ударами оказалось село Терезовка, добавил губернатор. В данный момент информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах происшествий.
Ранее Гладков заявил о закрытии въезда в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области с 19 августа. Местных жителей планируется отселять вместе с имуществом.
Кроме того, въезд в один из населенных пунктов будет временно закрыт в Краснояружском районе. Речь идет о селе Колотиловка.
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона