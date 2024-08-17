Мужчина пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Жителя с осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ, рассказал Гладков. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

В свою очередь, автомобиль оказался поврежден. Кроме того, в трех частных домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы.

Также под ударами оказалось село Терезовка, добавил губернатор. В данный момент информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах происшествий.

Ранее Гладков заявил о закрытии въезда в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области с 19 августа. Местных жителей планируется отселять вместе с имуществом.

Кроме того, въезд в один из населенных пунктов будет временно закрыт в Краснояружском районе. Речь идет о селе Колотиловка.