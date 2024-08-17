ПВО в ночь на субботу сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

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Дежурные средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации была совершена в течение прошедшей ночи.

Накануне стало известно, что въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области будет закрыт с 19 августа. Местных жителей планируется отселять вместе с имуществом.

В Грайворонском округе гражданам придется покинуть четыре населенных пункта. Въезд будет закрыт в село Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. На территории Валуйского округа это решение коснется села Новопетровка.

Кроме того, въезд в один из населенных пунктов будет временно закрыт в Краснояружском районе. Речь идет о селе Колотиловка. Власти региона также решили выплатить по 15 тысяч рублей каждому прописанному в населенном пункте жителю.