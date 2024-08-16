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16 августа, 20:03

Происшествия

Гладков объявил о закрытии пяти сел на въезд в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов Белгородской области будет закрыт с 19 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, местных жителей планируется отселять вместе с имуществом.

Гладков отметил, что в Грайворонском округе гражданам придется покинуть четыре населенных пункта. Въезд будет закрыт в село Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. На территории Валуйского округа это решение коснется села Новопетровка.

Кроме того, въезд в один из населенных пунктов будет временно закрыт в Краснояружском районе. Речь идет о селе Колотиловка. Власти региона также решили выплатить по 15 тысяч рублей каждому прописанному в населенном пункте жителю.

Ранее Минцифры РФ сделало бесплатными мобильную связь и интернет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском и Краснояружском районах, а также Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области в связи с введением режима ЧС федерального характера. Инициатива будет действовать даже при минусовом балансе.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

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