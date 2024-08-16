В 9 районах Белгородской области связь и интернет доступны бесплатно из-за режима ЧС

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Минцифры РФ сделало бесплатными мобильную связь и интернет в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Ровеньском и Краснояружском районах, а также Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском городских округах Белгородской области в связи с введением режима ЧС федерального характера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатива будет действовать даже при минусовом балансе. Так, горожане смогут бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. При этом за входящие звонки также не будет взиматься плата. Все подробности этих услуг можно дополнительно узнать у операторов.

"Берегите себя и своих близких. Оставайтесь на связи!" – добавили в пресс-службе.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера действует в Белгородской области с 15 августа. По словам главы МЧС РФ Александра Куренкова, обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате атак со стороны ВСУ были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие.

Из-за активности украинских формирований местные власти начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.