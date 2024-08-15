Четыре человека ранены после атаки ВСУ на село Дунайка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека ранены после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Дунайка в Грайворонском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Все четверо получили ранения в результате детонации дрона возле административного здания", – написал он в своем телеграм-канале.

Троих пострадавших направили в городскую больницу Белгорода. У них выявили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Еще одной женщине оказали помощь амбулаторно в Грайворонской ЦРБ. У нее нашли осколочное ранение предплечья.

Также были повреждены два припаркованных авто, а в атакованном здании выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы уже работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее четверо местных жителей пострадали после атаки украинского БПЛА на Шебекино. Среди пострадавших были два фельдшера скорой помощи. Также из-за обстрелов ВСУ пострадал Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе Курской области.

